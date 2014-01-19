  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:59
62
Rybka123 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров сообщил, что Россия оптимизировала состав посольства в Кабуле

0 0

В регионе остался только "боеспособный коллектив".

Из Кабула уехали члены семей сотрудников правительства РФ в Афганистане. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Там практически все члены семей - женщины, дети - уехали. Но "боеспособный коллектив"  остался, и они очень полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнерами".

Сергей Лавров

По словам политика, стабильность в Афганистане является безальтернативным приоритетом для РФ. 

Ранее: Лавров заявил, что не хочет забегать вперед в вопросе своих планов после выборов

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии