Лавров сообщил, что Россия оптимизировала состав посольства в Кабуле

В регионе остался только "боеспособный коллектив".

Из Кабула уехали члены семей сотрудников правительства РФ в Афганистане. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Там практически все члены семей - женщины, дети - уехали. Но "боеспособный коллектив" остался, и они очень полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнерами". Сергей Лавров

По словам политика, стабильность в Афганистане является безальтернативным приоритетом для РФ.

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