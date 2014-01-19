Лавров заявил, что не хочет забегать вперед в вопросе своих планов после выборов

Министр попал в общефедеральную часть списка "Единой России" по предложению президента.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента РФ Владимир Путина, который на вопрос журналистов о переходе министра в Государственную думу сказал, что ему будет жалко его отпускать.

Президент ответил коротко, но не одним словом. Он сказал: "Жалко, но решать им". Но сначала надо дождаться результатов выборов.

Сергей лавров на форуме "Вся Россия - 2021"

На вопрос журналистов о том, по чему больше всего Лавров будет скучать, когда покинет пост главы МИД, политика сказал, что "на данном этапе" он не будет скучать ни по какой-либо части своей работы.

Ранее: Лавров заявил о готовности России возобновить нормальные отношения с Украиной