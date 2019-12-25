Лавров считает, что Россия и Китай не станут развивать отношения против кого-либо

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Россия и Китай не станут развивать отношения, направленные против кого-либо. Соответствующей информацией министр иностранных дел РФ поделился в рамках выступления в МГИМО.
Мы не будем развивать с КНР беспрецедентные отношения, принципиально нового качества против кого бы то ни было. Об этом тоже сказано в документах, одобренных на высшем уровне Путиным и Си Цзиньпином.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Дипломат уточнил участникам мероприятия, что Россия и Китай видят попытки стран коллективного Запада распространить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако Москва и Пекин не поддаются на провокации. Страны продвигают такую повестку дня, которая привлекательна для всех региональных государств в отличие от конфронтации, которую пытается навязать Запад.
Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции.
Фото и видео: МИД России
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