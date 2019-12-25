Глава МИД РФ видит необходимость в укреплении оборонного потенциала.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции. В рамках выступления на мероприятии в МГИМО министр иностранных дел заметил, что после вступления северных стран в Североатлантический военный альянс, Москва будет вынуждена укрепить собственные оборонные возможности в северо-западном районе.

Вернее, если за них решат эти базы создать, я убежден, что главное слово будет у американцев... В зависимости от того, как все это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат добавил, что в любом случае линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится.

Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе.

Фото и видео: МИД России