Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции. В рамках выступления на мероприятии в МГИМО министр иностранных дел заметил, что после вступления северных стран в Североатлантический военный альянс, Москва будет вынуждена укрепить собственные оборонные возможности в северо-западном районе.
Вернее, если за них решат эти базы создать, я убежден, что главное слово будет у американцев... В зависимости от того, как все это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Дипломат добавил, что в любом случае линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится.
Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе.
Фото и видео: МИД России
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