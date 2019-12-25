Лавров надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе

Глава МИД РФ рассказал о попытке диверсии ВСУ на ЗАЭС, которая произошла 1 сентября.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров надеется, что провокации киевского режима вокруг Запорожской атомной электростанции не приведут к катастрофе. Об этом министр иностранных дел упомянул во время выступления в МГИМО. Дипломат напомнил участникам мероприятия о сегодняшней диверсионной попытке украинского десанта попасть на территорию ЗАЭС. Однако эти личности были нейтрализованы военными.

Это очень большая цена за то, чтобы мировое сообщество узнало правду, но если Украина того хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, надеюсь только это не приведет к какой-то катастрофе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словами Сергея Лаврова, киевские власти не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы о ситуации на ЗАЭС.

Лавров назвал европейских политиков, призвавших не выдавать визы, жалкими.

Фото и видео: МИД России