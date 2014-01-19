РФ поощряет заявления талибов об отсутствии намерений узурпировать власть

В российском МИД считают, что вести диалог с новой властью в Афганистане придется всем.

Москва с одобрением относится к заявлению движения "Талибан" (запрещено в РФ) об их нежелании узурпировать власть. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Мы услышали и всячески поощряем заявления талибов о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство, как принято выражаться, инклюзивным.

Сергей Лавров

По словам политика, взаимодействовать с радикалами придется всем странам. От отметил, что в зависимости от их действий будет зависеть признание власти талибов в Афганистане.

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Видео: МИД РФ