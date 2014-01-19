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Лавров заявил, что слышит "отголоски КВН" в заявлениях Зеленского о возможности войны с РФ

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Глава МИД также назвал возможную причину подобных заявления украинского президента.

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией. Во время выступления на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021", министр сказал, что такие заявления не заслуживают внимания.

Я считаю, что эти комментарии - они даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь. <...> Но я вижу здесь еще отголоски КВН.
Сергей Лавров

Глава МИД отметил, что, возможно, таким образом глава Украины пытается сердца своих избирателей.

Видео: МИД РФ 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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