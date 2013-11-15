Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России

По его словам, НАТО назначает себе врагов по порядку.

Китай станет следующей целью Запада после России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на выступлении перед иностранными дипломатами в российском посольстве в Адиис-Абебе.

По его словам, НАТО назначает себе врагов по порядку, а Россия занимает в этом списке первое место. Вторым идет Китай, однако Лавров считает, что если Запад решит кого-то наказать, то все принципы могут быть нарушены.

Если понадобится, они введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия готова реализовывать совместные планы с Эфиопией в военно-технической сфере

Видео: МИД России