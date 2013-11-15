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Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России

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По его словам, НАТО назначает себе врагов по порядку.

Китай станет следующей целью Запада после России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на выступлении перед иностранными дипломатами в российском посольстве в Адиис-Абебе.

По его словам, НАТО назначает себе врагов по порядку, а Россия занимает в этом списке первое место. Вторым идет Китай, однако Лавров считает, что если Запад решит кого-то наказать, то все принципы могут быть нарушены.

Если понадобится, они введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия готова реализовывать совместные планы с Эфиопией в военно-технической сфере

Видео: МИД России

Теги: запад, китай, мид россии, сергей лавров, цель
Категории: Лента новостей, Новости России,

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