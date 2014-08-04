Лавров: Европа не может "проглотить" тот факт, что РФ победит

Глава МИД России рассказал о стремлениях в ЕС нанести Москве стратегическое поражение.

Озарение в вопросе необратимости установления нового многополярного мироустройства, а также невозможности торможения этого глобального процесса теперь приходит к некоторым западным политическим элитам. Соответствующее заявление сделал перед российскими законодателями на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из федерального внешнеполитического ведомства заострил внимание сенаторов на том, что наше государство после выступления президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года упоминало о необратимости становления мира многополярным. Также дипломаты говорили о бессмысленности попыток торможения данного объективного исторического процесса.

А теперь с нами солидализируется все больше и больше участников международных отношений. Озарение приходит и к некоторым западным элитам, кто воспринимает многополярность как угрозу, вызов своему нынешнему привилегированному положению. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия вынуждена искать альтернативные доллару платежные инструменты.

