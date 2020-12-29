Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января встретится в Москве с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом рассказала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
Она заявила, что стороны намерены обсудить широкий круг вопросов в рамках двустороннего сотрудничества — например, мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом. Также министры обменяются мнениями по актуальным вопросам европейской политики. Среди них — урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация на Ближнем Востоке и Нагорном Карабахе.
Ранее в МИД оценили риски ухудшения отношений с США.
Видео: МИД России
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