Министры обменяются мнениями по актуальным вопросам европейской политики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января встретится в Москве с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом рассказала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Она заявила, что стороны намерены обсудить широкий круг вопросов в рамках двустороннего сотрудничества — например, мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом. Также министры обменяются мнениями по актуальным вопросам европейской политики. Среди них — урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация на Ближнем Востоке и Нагорном Карабахе.

Ранее в МИД оценили риски ухудшения отношений с США.

Видео: МИД России