Лауреат Научной премии прочитал лекцию для петербургских студентов

Академик РАН, доктор биологических наук, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов рассказал студентам Санкт-Петербургского государственного университета о разработке принципиально новой стратегии лечения тяжёлых аутоиммунных заболеваний и создании препарата от болезни Бехтерева.

Девять регионов России встречают настоящих звезд современной науки. В рамках регионального трека Научной премии Сбера лауреаты прошлого года рассказывают о своих прорывных исследованиях будущим и начинающим ученым – студентам крупнейших вузов страны. В Санкт-Петербургском государственном университете лекцию о новых подходах в борьбе с аутоиммунными заболеваниями прочитал академик РАН, доктор биологических наук Сергей Лукьянов. Ученый рассказал о том, как он вместе с командой создал и успешно испытал на себе новый способ лечения болезни Бехтерева – хронической патологии, которая поражает позвоночник, крупные и мелкие суставы, и со временем приводит к их полной неподвижности.

Сергей Лукьянов, академик РАН, доктор биологических наук, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ, лауреат Научной премии Сбера 2024 в номинации "Науки о жизни":

Аутоиммунные заболевания они в основе своей имеют общий механизм, хотя выглядит абсолютно по-разному….Развитие иммунологии показало, что есть общая платформа - это ошибка иммунной системы, это появление в нашем организме, в организме больного аутоагрессивных клеток, которые принимают решение атаковать собственную ткань, считая ее по той или иной причине опасной для организма. И в зависимости от того, какая ткань атакуется, такой и диагноз у нас развивается.

Разработанный академиком Лукьяновым принцип таргетной терапии направлен не на подавление иммунитета в целом, а на устранение его "неправильных" звеньев. Прицельное уничтожении узкой группы патогенных клеток, Т-лимфоцитов, позволило самому ученому, который с 20 лет страдает болезнью Бехтерева, выйти в полную ремиссию. Следующим шагом для команды разработчиков может стать создание препаратов от наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний. При этом анализировать большие объёмы данных, систематизировать научную литературу и составлять планы экспериментов ученым уже помогает искусственный интеллект.

В ходе разработки этого препарата, чтобы найти эти уникальные последовательности на поверхности, были использованы нейронные сети, и тогда это называли тогда, и термина искусственный интеллект еще не было. Это в середине 2010-х годов было. Конечно, люди стали активно это использовать и в науке, и в медицине, и очень такой сильное впечатление производят диагностические модели, когда нужно ставить диагнозы либо по картинкам МРТ, КТ рентген, либо по большим блокам данных, когда много параметров из разных анализов можно сопоставить между собой.

На соискание Научной премии Сбера выдвигаются работающие в России ученые, которые уже внесли серьезный вклад в развитие науки и технологий, и продолжают активную научно-исследовательскую деятельность. Причем, научные достижения рассматриваются за последние десять лет. Всего поступило 290 заявок со всей страны.

Появление такой премии — это серьезное событие для российской науки, потому что в данном случае это премия, которую определяют закрытым голосованием комиссия очень таких маститых и уважаемых людей. Она под эгидой нашего самого мощного банка, думаю, не только нашего, а во всей Европе банка. И размер ее, мягко говоря, для наших реалий колоссален. И это задает некую планку, показывает, насколько сегодня важно заниматься наукой.

Общий призовой фонд Премии в 2025 году вырос более чем на треть и составил 108 млн рублей. Победителей, каждый из который получит по 30 млн, выбирают в трёх основных номинациях — "Физический мир", "Науки о жизни" и "Цифровая вселенная". Для молодых ученых, участвующих в номинациях AI в науке и использующих искусственный интеллект для научных открытий, вознаграждение составит 5 млн рублей и 1 млн рублей на облачные вычисления.