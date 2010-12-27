Ласточки "Санкт-Петербург - Псков" заполнены почти на 100%

За первую неделю "Ласточкой" воспользовались 6,4 тыс человек.

С момента запуска "Ласточек" до Пскова прошла всего неделя, но уже сейчас выкупается практически 100% мест в электропоезде. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

За первую неделю от Петербурга до Пскова и обратно перевезли уже 6,4 тысяч человек.

Из СПб поезд отправляется в 06:55 с Балтийского вокзала, из Пскова - в 6:00. Время в пути - 3,5 часа, в пути есть 3 остановки: на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Пассажиры могут сами выбрать класс обслуживания: базовый, эконом или бизнес-класс.

Ранее мы сообщали, что время в пути "Ласточки" из СПб до Пскова могут сократить на 15 минут.

Фото: Piter.tv