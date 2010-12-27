Время в пути "Ласточки" из СПб до Пскова могут сократить на 15 минут

Сокращение или увеличение времени в пути зависит от самих пассажиров.

Представители Октябрьской железной дороги рассказали, что "Ласточки" от Санкт-Петербурга до Пскова могут стать быстрее, если маршрут станет более популярным у пассажиров. Количество времени, проведенное в пути, зависит от востребованности направления. Напомним, что в ближайшем будущем планируется ввести вторую пару составов данного типа, который будет следовать по пути СПб-Псков. В настоящее время сотрудники РЖД и администрации Псковской области ведут переговоры относительно данного вопроса.

В лучшем случае дорога для клиентов "Ласточки" может быть сокращена на 15 минут. Напомним, что сейчас составы являются единственным способом общественного транспорта, с помощью которого можно добраться до Пскова из Северной столицы без пересадок.

Фото: Piter.tv