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Время в пути "Ласточки" из СПб до Пскова могут сократить на 15 минут
Сегодня, 9:06
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lesjasap
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Время в пути "Ласточки" из СПб до Пскова могут сократить на 15 минут

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Сокращение или увеличение времени в пути зависит от самих пассажиров.

Представители Октябрьской железной дороги рассказали, что "Ласточки" от Санкт-Петербурга до Пскова могут стать быстрее, если маршрут станет более популярным у пассажиров. Количество времени, проведенное в пути, зависит от востребованности направления. Напомним, что в ближайшем будущем планируется  ввести вторую пару составов данного типа, который будет следовать по пути СПб-Псков. В настоящее время сотрудники РЖД и администрации Псковской области ведут переговоры относительно данного вопроса.

В лучшем случае дорога для клиентов "Ласточки" может быть сокращена на 15 минут. Напомним, что сейчас составы являются единственным способом общественного транспорта, с помощью которого можно добраться до Пскова из Северной столицы без пересадок.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня

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