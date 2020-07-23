Лахта Центр зажжёт праздничную иллюминацию в честь Алых парусов

На фасадах одного из самых высоких зданий Петербурга с 22:30 до 03:30 будет гореть праздничная подсветка.

В ночь с 27 на 28 июня Петербург традиционно станет центром притяжения для тысяч выпускников, их родителей и педагогов. Главный праздник школьников "Алые паруса" вновь соберёт гостей на берегах Невы, чтобы подарить им яркое зрелище и незабываемые эмоции.

К масштабным поздравлениям присоединится и "Лахта Центр" — самое высокое здание не только в городе, но и в Европе. Как сообщили в пресс-службе небоскрёба, в период с 22:30 27 июня до 3:30 28 июня на его фасадах будет организована праздничная иллюминация. Подсветка станет частью общей световой симфонии, которая охватит центральную часть города в эту волшебную ночь.

Ранее мы рассказывали о том, что на обновление 158 остановок в Петербурге выделят почти 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV