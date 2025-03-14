Ладожский мост на трассе "Кола" перекроют на 2 часа ночью 21 июля

Водителей предупредили о временной остановке движения по Ладожскому мосту на трассе Р21 "Кола". Ограничения введут для проведения плановых геодезических работ.

Движение по Ладожскому мосту на федеральной трассе Р21 "Кола" полностью остановят в ночь на 21 июля. Ограничения будут действовать в течение 2 часов.

Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо Запад", перекрытие связано с проведением плановых геодезических работ на 40 км трассы. Специалистам необходимо снять динамические нагрузки с металлического пролетного строения и провести точные измерения положения ортотропной плиты.

На время работ мост закроют для всех видов автомобильного транспорта. Ограничения будут действовать с 00:30 до 02:30.

В дорожном ведомстве пояснили, что временная остановка движения необходима для проверки состояния неразводной части переправы и обеспечения безопасности сооружения.

Водителям рекомендуют заранее учитывать ограничения при планировании поездок в сторону Мурманска и Карелии. Альтернативные маршруты объезда в Кировском районе Ленинградской области отсутствуют, поэтому автомобилистам советуют перенести поездку или дождаться окончания работ.

В ФКУ Упрдор "Северо Запад" сообщили о временных неудобствах и попросили водителей учитывать информацию при выборе маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД Петербурга с 12 июля ограничили движение.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"