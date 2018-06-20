  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Льготники смогут бесплатно гулять по музею-заповеднику "Петергоф"
Вчера, 22:28
231
IRINA_CHALKINA

Льготники смогут бесплатно гулять по музею-заповеднику "Петергоф"

0 0

Бесплатно посмотреть парк можно с 27 апреля.

В среду, 24 апреля, стало известно о том, что льготники смогут бесплатно гулять по Нижнему парку Об этом сообщается на официальном сайте парка. 

Речь идет об учащихся старше 16 лет, студентах, пенсионерах, членах многодетных семей и ветеранах боевых действий. Акция будет действовать с 18:00 ежедневно.

Кроме того, изменится график работы Большого дворца. Он будет работать до 21:00, а не до 19:00, как обычно. Также фонтаном "Самсон" и Марлинскими аллеями посетители смогут любоваться теперь до 19.45.

Напомним, что вход в Нижний парк летом стоит 450 рублей, а для льготников 300.  Зимой вход становится бесплатным.

Ранее мы сообщали о том, что Более 500 тысяч цветов украсят Петербург ко Дню Победы

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Оставить комментарий