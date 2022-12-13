Квартиру на Наличной улице тушат 22 пожарных

В огне погибла женщина, еще один мужчина пострадал, его госпитализировали.

В Петербурге загорелась квартира в доме на Наличной улице. Об этом рассказали 18 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила в доме 44, корпус 2 на Наличной улице в 17:44. Квартира загорелась на 10-м этаже. В огне погибла женщина, еще один мужчина пострадал, его госпитализировали.

На месте пожара работают 5 единиц техники и 22 спасателя.

Ранее на Турбинной улице горел заброшенный дом. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Фото: Piter.tv

