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Квартиру на Наличной улице тушат 22 пожарных
Сегодня, 20:46
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Квартиру на Наличной улице тушат 22 пожарных

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В огне погибла женщина, еще один мужчина пострадал, его госпитализировали. 

В Петербурге загорелась квартира в доме на Наличной улице. Об этом рассказали 18 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила в доме 44, корпус 2 на Наличной улице в 17:44. Квартира загорелась на 10-м этаже. В огне погибла женщина, еще один мужчина пострадал, его госпитализировали. 

На месте пожара работают 5 единиц техники и 22 спасателя.

Ранее на Турбинной улице горел заброшенный дом. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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