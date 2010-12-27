Кусок штукатурки отвалился от балкона в центре Петербурга

Во вторник, 12 февраля, в Центральном районе Санкт-Петербурга осыпалась штукатурка балкона одного из исторических зданий. Очевидцы рассказали об это в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Как рассказали свидетели, инцидент случился у дома номер 14 по Большой Московской улице. С места. В администрации района рассказали, что с такой проблемой к ним не отправляли.
Отвалился тяжеленный огромный кусок балкона, который уже давно был в аварийном состоянии, но ТСЖ ничего не делало. Хорошо, никого не было в тот момент, а ведь часто мамочки с колясками гуляют
- написали подписчики
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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