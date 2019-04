Культовая игра Vampire: The Masquerade получит продолжение спустя 16 лет 

Разработчики второй части, получившей название Bloodlines 2, уже начали отвечать на вопросы фанатов в Twitter.

Приятным сюрпризом для поклонников вселенной "Мир Тьмы" на выставке разработчиков Game Developers Conference стал анонс "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" от компании Paradox Interactive. Hardsuit Labs уже начали раскрывать подробности об игре. Стало известно, что на прохождение игры в среднем уйдет 25-30 часов. Это достаточно низкий показатель для игры жанра RPG с открытым миром.

Разработчики дали надежду на витиеватый сюжет, который удивит игроков при повторном прохождении. Авторы заинтриговали фанатов озвучкой персонажей, пообещав "невероятный" состав. Пока неизвестно, означает ли это присутствие знаменитостей или частичное возвращение людей, которые подарили голос героям первой части.

Над Bloodlines 2 работал сценарист первой игры - Брайан Митсода. Он пообещал, что продолжение получит новых интересных персонажей, множество локаций из вселенной "Мир Тьмы" и поднимет актуальные взрослые темы.

Спустя 15 лет мир сильно изменился, нам хочется показать эти изменения, как человек относится к ним,

какие психические заболевания могут возникнуть в современности прокомментировал Брайан Митсода

Несмотря на то, что до выпуска игры остается практически год, разработчики уже запустили предзаказ Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, включая издание Blood Moon Edition с сезонным абонементом Season of the Wolf. Оформить его возможно в Steam.

Ранее Piter.tv писал о том, что в сети вышел трейлер зомби-комедии Джима Джармуша.

Фото и видео: YouTube/Verus