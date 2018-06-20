В сети вышел трейлер зомби-комедии Джима Джармуша

В широкий прокат картина выйдет 14 июня 2019.

В сети появился первый трейлер комедийного ужастика "Мёртвые не умирают" режиссера Джима Джармуша, известного по таким лентам, как "Мертвец" и "Выживут только любовники ". Видео было опубликовано на YouTube-канале Focus Features.

Детали сюжета новой картины победителя "Каннского кинофестиваля" не оглашаются. Главные роли в фильме исполнили Хлоя Севиньи, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Калеб Лэндри Джонс и другие. В широкий прокат картина выйдет 14 июня 2019.

Ранее на Piter.TV: В сети появился трейлер ужастика "Проклятие Аннабель-3"

Видео: Focus Features