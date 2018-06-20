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В сети вышел трейлер зомби-комедии Джима Джармуша

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В широкий прокат картина выйдет 14 июня 2019.

В сети появился первый трейлер комедийного ужастика "Мёртвые не умирают" режиссера Джима Джармуша, известного по таким лентам, как "Мертвец" и "Выживут только любовники ". Видео было опубликовано на YouTube-канале Focus Features.

Детали сюжета новой картины победителя "Каннского кинофестиваля" не оглашаются.  Главные роли в фильме исполнили Хлоя Севиньи, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Калеб Лэндри Джонс и другие. В широкий прокат картина выйдет 14 июня 2019.
Ранее на Piter.TV: В сети появился трейлер ужастика "Проклятие Аннабель-3"
Видео: Focus Features

Теги: джим джармуш, комедияъ, мёртвые не умирают, ужасы
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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