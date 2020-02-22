Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в РФ критической

Чиновник отметил, что мерам по борьбе с болезнью уделяется все больше внимания.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал поручения Владимира Путина по борьбе с ВИЧ. Свое мнение по этому вопросу он разместил у себя в Twitter.

Чиновник написал, что в настоящее время вопросу лечения ВИЧ уделяется все больше внимания. Он выразил надежду, что меры по борьбе с болезнью, которую он назвал "критической ситуацией" в РФ будут усиливаться.

Ранее "Коммерсант" опубликовал ряд поручений Путина, связанных с вопросами противодействия ВИЧ в стране. Ознакомиться с ними можно здесь.

Фото: Twitter / Алексей Кудрин