Куда сходить в Петербурге 5 – 11 мая

На выходных жители и гости Петербурга смогут посетить концерты, юмористические шоу и музеи.

На выходных жители и гости Петербурга смогут посетить концерты, юмористические шоу и музеи. Об этом пишет "Петербург2".

В пятницу, 5 мая, во дворце Белосельских-Белозерских при свечах исполнят самые запоминающиеся мелодии из любимых кинокартин. В исполнении органа и рояля прозвучат композиции из фильмов "Амели", "Титаник", "Ла-Ла-Ленд", "Гарри Поттер", "Король Лев", "Великий Гэтсби" и многих других. Стоимость билета 1000-1800 рублей.

В эту же пятницу питерские и московские комики приглашают вас на концерт "Stand Up 30+". Со сцены прозвучат шутки, которые комики словно подсмотрели из вашей жизни, однако все проще, чем кажется. Стоимость билетов: 700-1300 рублей.

В субботу, 6 мая, состоится открытие гольф-клуба в "Никольских рядах". В новом летнем сезоне 2023 гольф-клуб обрел новое место и увеличил количество лунок. В Ботаническом саду приглашают на фестиваль "Торжествуй, Зелёный май". Сейчас там цветет сакура, распустились форзиция, рододендроны, кандыки и другие растения, которые в сочетании друг с другом дают невероятную яркость. В кинотеатре "Аврора" с 6 по 9 мая проходит "Победный марафон", в рамках которого покажут военные киноленты. Среди них фильмы: "Хлеб, "Север" и кобальт, "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Женя, Женечка и Катюша" и "Летят журавли".

Ранее поликлинический корпус городского онкоцентра в Песочном готов на 65%. Работы на объекте ведутся по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству.

Фото: Piter.tv

