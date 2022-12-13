Крупный стройхолдинг "Интех" признали банкротом

В декабре 2020 года компания подписала контракт на модернизацию завода "Северстали" в Череповце, но его расторгли.

В пятницу, 5 мая, Арбитражный суд Петербурга и области признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении крупного строительно-монтажного холдинга "Интех". Компания должна кредиторам почти 549 млн рублей, пишет "Деловой Петербург".

В декабре 2020 года компания подписала контракт на модернизацию завода "Северстали" в Череповце, но его расторгли. В прошлом году "Интех" подал иск, потребовав взыскать с "Северстали" более 415 млн рублей. Предположительно, поводом для спора могло стать расхождение итоговой стоимости работ и первоначального рабочего проекта.

Ранее во Всеволожске шестой корпус ЖК "Радужный" ввели в эксплуатацию. Строительство корпуса началось еще в 2014 году.

Фото: Piter.tv

