Крупный пожар произошел в автосервисе на Кушелевской дороге

В Калининском районе Петербурга тушат возгорание в автосервисе, к месту стянуты силы МЧС.

Вечером 7 апреля в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло крупное возгорание в здании автосервиса на Кушелевской дороге. Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 17:07.

По данным регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в двухэтажном строении размером 20 на 80 метров. Площадь горения составила около 70 квадратных метров. Очевидцы сообщали о густом черном дыме, который был виден на значительном расстоянии, а также о сильном пламени, распространяющемся внутри здания.

Спустя 20 минут после поступления сообщения пожару был присвоен дополнительный ранг сложности 1БИС. Для ликвидации возгорания на место направили 7 единиц специальной техники и 28 сотрудников спасательных подразделений.

На момент поступления информации сведения о пострадавших отсутствовали. Обстоятельства произошедшего и причины возгорания устанавливаются.

Фото: Piter.TV