Крупнейшая пресноводная рыба полностью исчезла

Причиной исчезновения они назвали чрезмерный вылов и фрагментацию среды обитания.

Вид крупнейший пресноводной рыбы — китайский веслоносов, обитавший в реке Янцзы, полностью исчез. К такому выводу пришли ученые, передает LiveScience.

Китайский веслоносов мог достигать семи метров в длину и весить около полутонны. С 1989 вид Psephurus gladius был внесен в список животных, находящихся под наибольшей угрозой вымирания.

С 2003 года ученые пытались обнаружить живую особь, но так и не смогли. В связи с этим они заявили, что рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги. Причиной исчезновения они назвали чрезмерный вылов и фрагментацию среды обитания.

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