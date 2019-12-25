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Криштиану Роналду станет первым футболистом, который заработает миллиард долларов за карьеру
Сегодня, 14:22
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Криштиану Роналду станет первым футболистом, который заработает миллиард долларов за карьеру

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Также он станет третьим спортсменом, кому удалось достичь такой суммы.

Как сообщает портал Business Insider, нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард долларов за карьеру.

Несмотря на сокращение зарплаты в клубе из-за эпидемии коронавируса, Роналду достигнет этой отметки в ближайшее время. Футболист зарабатывает благодаря своему бренду мужской одежды CR7, сети отелей и рекламным контрактам.

Отмечается, что Роналду станет третьим спортсменом в истории, который заработает миллиард. Первым стал гольфист Тайгер Вудс, вторым - боксер Флойд Мейвезер. Компанию им также может составить теннисист Роджер Федерер.

Ранее стало известно, что Роналду обошел Месси в голосовании на лучшего футболиста всех времен.

Фото: VK / @championsleague

Теги: зарплаты футболистов, криштиану роналду, сборная португалии по футболу, фк ювентус
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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