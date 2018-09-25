Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси в голосовании на лучшего футболиста всех времен

На это звание претендовали 16 игроков.

Испанская газета Marca на официальном сайте провела опрос среди читателей на тему лучшего футболиста всех времен.

Опрос сделали в формате плей-офф. Marca выбрала 16 игроков, в их числе был экс-вратарь сборной СССР Лев Яшин, и разбила на пары, чтобы читатели смогли выбрать лучшего и определить двух финалистов.

В финал вышли два форварда - Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионель Месси из "Барселоны". Победителем голосования стал Роналду. За португальского игрока проголосовали 246 тысяч человек. Месси собрал 209 тысяч голосов.

Ранее стало известно, что Роналду может покинуть "Ювентус" из-за финансовых проблем клуба, связанных с пандемией коронавируса.

Фото: VK / @championsleague