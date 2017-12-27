Крещение 2018: поздравления в стихах

Крещение - первое и важное христианское таинство. Признаётся всеми христианскими конфессиями, хотя и не в одинаковом смысле. Через крещение человек становится членом Церкви. 19 января Церковь вспоминает евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.
"Крещение" в буквальном смысле означает "погружение в воду". Волшебные свойства воды были прописаны еще в Ветхом завете - вода смывает все плохое и дает начало хорошему.
Празднование Крещения Господня (19 января) начинается накануне - 18 января. Этот день называется Крещенский Сочельник, а также Голодная Кутья. По аналогии с Рождественским Сочельником, в день перед праздником Крещения Господня необходимо соблюдать строгий пост. Также накануне праздника Богоявления православные готовили постную кутью. Обязательным блюдом этой трапезы были кутья, блины, овсяный кисель.
Одним из главных собитий является Крещения Господня водосвятие. На реке или на озере, во льду заранее вырубается крестообразная полынья, называемая Иорданью. С наступлением полночи священники освящают воду в полынье, и верующие совершают омовение в освященной воде.
Поздравления на Крещение:
С Крещением я поздравляю.
Желаю счастья, бед не знать.
А чтоб здоровье крепким было,
Пора и в прорубь понырять!
Добра - тебе, достатка - дому,
Пусть в жизни правит благодать.
Не знать вам ни проблем, ни горя
И всё плохое забывать!
Поздравляю вас с Крещением Господним -
Днем, когда крестился наш Господь.
И желаю крепкого здоровья,
Пусть растут удача и доход.
Пусть Крещение вас одарит счастьем
И духовной чистой красотой.
Прочь пускай уходят все ненастья,
А в ваш дом придут мир и покой.
Я желаю лишь добра и света
И большой и чистой вам любви.
И живите долгие вы лета,
Пусть Господь от бед вас сохранит
Желаю вам в Крещение Господне:
Пусть все невзгоды унесет вода,
Чтоб стали вы от трудностей свободней
И здоровей на долгие года.
Чтоб не теряли веры и надежды,
Чтобы Господь ваш дом благословил.
Будьте всегда успешны, как и прежде.
Пусть вам хватает дел благих и сил!
Пусть в праздник Господнего Крещения
Придут в твой дом достаток и тепло.
Пускай пошлет Господь благословение,
Добро и счастье пусть прогонят зло!
Пусть ангелы с небес подарят сказку,
Любовь на крыльях принесут тебе,
Чтоб заиграла жизнь вдруг яркой краской,
Чтоб стало больше радостей в судьбе!
Хочу я в день Крещения
Здоровья пожелать,
А так же Вам терпения,
И реже уставать.
Чтоб рядом с Вами близкие,
Чтоб не было беды,
Чтобы сбылось, что хочется,
О чем мечтали Вы.
Тебе желаю я в Господнее Крещение
Наполнить сердце светлой чистотой!
Пускай к тебе придет благословение
Вместе с крещенской чистою водой,
И пусть сегодня вместе с очищением
Уйдут болезни, все печали и ненастья!
Я пожелать хочу тебе хочу в это Крещение
Узнать, что значит истинное счастье!
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Желаю я тебе в Господнее крещение,
Чтобы душевное послал Бог очищение,
Чтоб сердце нежное наполнилось добром,
Пусть каждый миг будет пропитан волшебством!
Чтоб дом твой полон был достатка и уюта,
Чтоб радость сердцу несла каждая минута,
Желаю я тебе успехов в каждом деле,
Чтобы сбывались все желания и цели!
Сегодня день особый -
Крещение Христово,
И этот день пусть станет
Для благ земных основой.
Чтоб помыслами были
Чисты и бескорыстны,
Чтоб искренне ценили
То, что дано вам свыше.
И чтоб покой душевный,
А в сердце - только радость.
И чтоб не одолела
Вас грусть, печаль и слабость.
Пусть Бог хранит от горя,
От бед и от ненастья.
С крещенскою водою
Придут любовь и счастье.
Стихи: сайт "Поздравок"