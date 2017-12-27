Крещение 2018: поздравления в стихах

Piter.tv подготовил поздравительные стихотворение на Крещение 2018. Кроме того, в этом материале можно узнать основные традиции праздника.

Крещение - первое и важное христианское таинство. Признаётся всеми христианскими конфессиями, хотя и не в одинаковом смысле. Через крещение человек становится членом Церкви. 19 января Церковь вспоминает евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

"Крещение" в буквальном смысле означает "погружение в воду". Волшебные свойства воды были прописаны еще в Ветхом завете - вода смывает все плохое и дает начало хорошему.

Празднование Крещения Господня (19 января) начинается накануне - 18 января. Этот день называется Крещенский Сочельник, а также Голодная Кутья. По аналогии с Рождественским Сочельником, в день перед праздником Крещения Господня необходимо соблюдать строгий пост. Также накануне праздника Богоявления православные готовили постную кутью. Обязательным блюдом этой трапезы были кутья, блины, овсяный кисель.

Одним из главных собитий является Крещения Господня водосвятие. На реке или на озере, во льду заранее вырубается крестообразная полынья, называемая Иорданью. С наступлением полночи священники освящают воду в полынье, и верующие совершают омовение в освященной воде.

Поздравления на Крещение: