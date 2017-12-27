Появился точный список купелей Санкт-Петербурга

МЧС напомнил петербуржцам о мерах безопасности

19 января Православная Церковь отпразднует главный православный праздник – Крещение Господне. Тысячи петербуржцев, начиная с ночи воскресенья, отправятся окунаться в священные купели.

Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовал список мест, отведенных для крещенских купаний. В этом году таких адресов по городу будет 26.

Также службы напоминают, что купаться стоит в строго отведенных местах, специально оборудованных для этого. Нельзя злоупотреблять алкогольными напитками, так как оно даст дополнительную нагрузку на сердце и поспособствует быстрому переохлаждению. Внимательнее нужно быть и людям с сердечнососудистыми заболеваниями. Повышенное давление может спровоцировать спазм сосудов и даже микроинсульт. При пониженном артериальном давлении могут начать судороги, и даже потеря сознания.

Адреса купелей в Санкт-Петербурге в 2018 году:

1. Васильевский остров, наб. Лейтенанта Шмидта, 27

С 11:00 (18.01) до 05:00 (19.01) и с 10:00 до 24:00 (19.01).

2. Спуск Стрелки Васильевского острова

С 12:00 (18.01) до 21:00 (19.01).

3. Ул. Никольская, 13 (Среднее Суздальское озеро)

С 21:00 (18.01) до 22:00 (19.01).

4. Большая Озерная ул., 84 (Среднее Суздальское озеро)

С 15:00 (18.01) до 22:00 (19.01).

5. г. Колпино, ул. Володарского, 42 (Территория Свято-Троицкого Прихода)

С 18:00 (18.01) до 24:00 (19.01).

6. п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217 (Территория Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского).

С 18:00 (18.01) до 24:00 (19.01).

7. пр. Косыгина, 7 А (возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы)

С 20:00 (18.01) до 23:00 (18.01) и с 06:00 до 20:00 (19.01).

8. г. Красное Село, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6 (Озеро Безымянное)

С 20:00 (18.01) до 02:00 (19.01).

9. г. Кронштадт, Тулонская аллея, 7 (Территория городского пляжа)

С 14:00 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 14:00 до 24:00 (19.01).

10. г. Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (Озеро Разлив, территория Храма святых апостолов Петра и Павла). С 18:00 (18.01) до 24:00 (19.01).

11. п. Песочный, ул. Мельничная, 32 (купель расположена в отдельном здании у часовни прп. Серафима Саровского). С 12:00 до 24:00 (19.01).

12. п. Горелово, ул. Коммунаров, 145 (на частной территории жилого сектора, храма Священномученика Фадея архиепископа)

С 13:00 (18.01) до 01:00 (19.01) и с 08:00 до 18:00 (19.01).

13. п. Старо-Паново, ул. Набережная, 45 (территории храма святых мучеников Андриана и Наталии). С 20:30 до 23:00 (18.01) и с 10:00 до 20:00 (19.01).

14. пр. Обуховской Обороны, 24. (напротив храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

С 12:00 (18.01.) до 05:00 (19.01) и с 12:00 до 24:00 (19.01).

15. г. Пушкин, Колонистский Пруд (территория СПС № 17)

С 20:00 (18.01) до 06:00 (19.01).

16. п. Тярлево, Черные пруды (ГМЗ «Павловск»)

С 21:00 (18.01) до 05:00 (19.01).

17. Рыбацкий пр., 10 А (яхт-клуб «Восточный)

С 20:30 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 11:30 до 20:00 (19.01).

18. Петропавловская крепость (Заячий остров, прибрежный участок акватории р. Нева)

С 10:00 до 24:00 (19.01).

19. Спуск к река Большая Невка на Аптекарской набережной (напротив, д.8, БЦ «Лукойл-Сити).

С 21:00 (18.01) до 23:30 (19.01).

20. г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32 (Ольгин пруд, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»)

С 11:00 (19.01) до 03:00 (20.01).

21. п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15 (Территория Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни)

С 21:00 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 12:00 до 21:00 (19.01).

22. п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109. (Пруд находится на территории Михайловки).

С 13:00 до 18:00 (19.01).

23. п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115 (Пруд у Церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке)

С 17:00 (18.01) до 04:00 (19.01) и с 10:00 до 23:00 (19.01).

24. п. Лахта, ул. Береговая, 19, лит. А (яхт-клуб «Геркулес)

С 10:00 до 22:00 (19.01).

25. ул. Ольховая, 2 (Парк озеро Долгое)

С 21:00 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 07:00 до 21:00 (19.01).

26. Парк им. Героев Пожарных (ул. Димитрова, д. 32, лит. А; ул. Бухарестская, д. 110) С 21:00 (18.01) до 09:00 (19.01).



Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что МЧС предупредили любителей нырнуть в прорубь на Крещение.