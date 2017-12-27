МЧС предупредили любителей нырнуть в прорубь на Крещение

Не забудьте проконсультироваться с врачом, особенно, если у вас есть хронические заболевания.

14 января ГУ МЧС по Санкт-Петербургу решили напомнить собравшимся окунуться в ледяную воду о мерах безопасности, которые необходимо предпринимать при купании в проруби.

Службы сообщают, что погружение в холодную воду в честь праздника Крещения является стрессом для организма. Поэтому необходимо навестить врача и убедиться, что ваше тело справиться с этим без последствий.

Тем, у кого диабет, нефрит, язвы желудка, сердечно-сосудистые заболевания, венерические заболевания и другие недуги лучше не нырять вовсе.

Также отмечается, что окунаться можно в специально оборудованных прорубях у берега, около которых дежурят спасатели. Перед самим процессом необходимо разгореться с помощью физических нагрузок, а к проруби шагать в нескользкой обуви.

Не стоит погружать в воду голову, чтобы не вызвать рефлекторное сужение сосудов головного мозга. Слишком увлекаться плаваньем не нужно. Оптимальное нахождение в холодной воде составляет не более минуты. После надо быстро выйти из иордани.

Разотрите себя сухим полотенцем. Следите за детьми во время их погружения в воду.

Православные христиане праздную Крещение Господне 19 января.