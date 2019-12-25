Креативное пространство "Ткачи" в Петербурге закрылось

Там находился многофункциональный центр культуры, образования и отдыха.

Креативное пространство "Ткачи" на набережной Обводного канала прекратило свою работу. Теперь там появится бизнес-центр.

По информации "Петербургского дневника", территорию творческого кластера выкупила сеть бизнес-центров "Сенатор". В группе "ВКонтакте" появилось сообщение с благодарностью о том, что "были с нами".

Ранее на территории "Ткачей" проводились выставки, проводились культурные мероприятия, часть помещений сдавалась под шоурумы.

Сегодня в Петербург накануне 8 марта привезли 16 млн цветов.

Фото: Креативное пространство ТКАЧИ / Facebook