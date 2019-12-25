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Креативное пространство "Ткачи" в Петербурге закрылось
Сегодня, 21:20
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nadezhda_sib

Креативное пространство "Ткачи" в Петербурге закрылось

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Там находился многофункциональный центр культуры, образования и отдыха.

Креативное пространство "Ткачи" на набережной Обводного канала прекратило свою работу. Теперь там появится бизнес-центр.

По информации "Петербургского дневника", территорию творческого кластера выкупила сеть бизнес-центров "Сенатор". В группе "ВКонтакте" появилось сообщение с благодарностью о том, что "были с нами". 

Ранее на территории "Ткачей" проводились выставки, проводились культурные мероприятия, часть помещений сдавалась под шоурумы. 

Сегодня в Петербург накануне 8 марта привезли 16 млн цветов. 

Фото: Креативное пространство ТКАЧИ / Facebook 

Теги: пространство ткачи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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