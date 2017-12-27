Красноярск: Уходя от погони на угнанном авто подростки протаранили три иномарки, бросили машину и скрылись

В сети появились фото и видео с места происшествия.

На улице Мирошниченко в Красноярске подростки на угнанных "Жигулях", уходя от погони от ДПС, протаранили три иномарки и скрылись.

Сообщается, что во время погони "Жигули" входя боком в поворот, зацепили три автомобиля: "Шкоду Октавию", "Тойоту Карину" и "Ауди". После чего из машины выскочили два подростка лет 16 и убежали. Девушка, которая была в одном из автомобилей, бросилась вдогонку, но была задержана полицейскими, так как те подумали, что девушка была с угонщиками.

Угнанная машина не была застрахована и на данный момент зарегистрирована на умершего человека. Полиция ведет розыск угонщиков.

В праздничные каникулы в Ростове-на-Дону угонщики "Тойоты" протаранили 8 припаркованных автомобилей и чуть не сбили ребенка.

Видео и фото: ВК, ЧП Красноярск