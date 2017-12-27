В Ростове угонщики "Тойоты" побили 8 машин и чуть не сбили ребенка

Появились фотографии и подробности инцидента, который произошел вечером 2 января.

Вечером 2 января в Ростове-на-Дону неизвестные угнали припаркованный у одного из домов в Ростове-на-Дону автомобиль "Тойота".

Автомобиль был угнан от многоквартирного дома по улице 339 Стрелковой дивизии. Сообщается, что злоумышленники так торопились, что скрываясь протаранили 8 автомобилей и чуть не сбили маленькую девочку на глазах у ее дяди. Полиция разыскивает угонщиков, которым на вид около 20 лет. По словам очевидцев, молодые люди были в неадекватном состоянии. Ездили по встречке и крушили все подряд.

Об угоне автомобиля хозяева узнали от владельцев пострадавших машин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения".

Фото: ВК, Регион 61 | Ростов-на-Дону