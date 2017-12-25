Смертельное свидание в Красноярске: Молодой мужчина пообещал своей возлюбленной сюрприз, попросил закрыть глаза и зарезал

Появились подробности жуткого убийства под Красноярском.

Страшное убийство 35-летней женщины произошло в пятницу, 21 декабря, в поселке Усть-Мана.

Случайные прохожие 22 декабря обнаружили в автомобиле тело молодой женщины с множественными ножевыми ранениями и вызвали правоохранителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в убийстве был задержан 34-летний житель Красноярска, с которым убитая познакомилась в начале декабря в одном из развлекательных заведений Красноярска.

Как удалось выяснить следствию, накануне убийства мужчина сообщил своей возлюбленной, что хочет сделать ей сюрприз и попросил выбрать романтическое место. 21 декабря женщина повезла мужчину к поселку Усть-Мана. По словам задержанного, он попросил женщину закрыть глаза для сюрприза. После того, как она выполнила просьбу, злоумышленник нанес ей множество ударов ножом, который заранее приготовил. Задержанный не смог объяснить мотивы своего преступления. По одной из версий, его толкнула на этот шаг ревность.

В настоящее время следственные органы выясняют все причины и обстоятельства убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: Piter.TV