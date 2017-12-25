В Новосибирске тело молодой девушки нашли в хозяйственной сумке

Появились подробности страшной смерти 19-летней студентки в Новосибирске.

19-летняя студента из Новосибирска пошла на собеседование по найму на работу и пропала. Родственники девушки обратились за помощью к правоохранителям.

С учетом длительного отсутствия и возможного совершения противоправных действий следователями и оперативниками были организованы поисковые мероприятия. 23 декабря в лесном массиве в хозяйственной сумке было обнаружено тело с признаками насильственной смерти. Девушку изнасиловали, а затем задушили.

Как сообщают СМИ, студента публиковала свои откровенные фотографии в социальных сетях, искала спутника на сайте "Содержанки". В тот роковой день она откликнулась на объявление по поиску гувернантки в коттедж и поехала на собеседование. Следственными органами устанавливаются все обстоятельства убийства.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели без вести пропавшей. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, с целью установления очевидцев произошедшего. СУ СК РФ по Новосибирской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV