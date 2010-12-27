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"Ты не пройдешь!": в центре Петербурга козырек заблокировал вход в парадную
Сегодня, 10:35
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Alena_Zinovieva

"Ты не пройдешь!": в центре Петербурга козырек заблокировал вход в парадную

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О пострадавших сведений нет.

Утром 14 февраля жители Петербурга сделали фотографию, на которой видно упавший на входную дверь козырек парадной. В сети появилась фотография с места происшествия.

Где именно произошел инцидент, пользователи интернета не уточнили. Однако известно, что дом стоит в центре города. На снимке видно, что упавший козырек заблокировал жильцам вход и выход в парадную. Как люди будут попадать в свои квартиры и выходить из них, остается загадкой. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что козырек не выдержал тяжести снега и сложился над парадной на шоссе Революции.

Фото: Мегаполис

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Теги: упал козырек, что произошло 14 февраля в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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