"Ты не пройдешь!": в центре Петербурга козырек заблокировал вход в парадную

О пострадавших сведений нет.

Утром 14 февраля жители Петербурга сделали фотографию, на которой видно упавший на входную дверь козырек парадной. В сети появилась фотография с места происшествия.

Где именно произошел инцидент, пользователи интернета не уточнили. Однако известно, что дом стоит в центре города. На снимке видно, что упавший козырек заблокировал жильцам вход и выход в парадную. Как люди будут попадать в свои квартиры и выходить из них, остается загадкой. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что козырек не выдержал тяжести снега и сложился над парадной на шоссе Революции.

Фото: Мегаполис