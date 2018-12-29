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Козырек не выдержал тяжести снега и сложился над парадной на шоссе Революции
Сегодня, 11:43
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Alena_Zinovieva

Козырек не выдержал тяжести снега и сложился над парадной на шоссе Революции

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На месте работают сотрудники МЧС.

Утром 21 января в Красногвардейском районе Петербурга произошло ЧП. Над парадной дома №16 по шоссе Революции под тяжестью снега сложился козырек. В сети появились фотографии с места происшествия.

Как написали местные жители в социальных сетях, козырек не выдержал давления снежного сугроба, который образовался во время метели, и упал. На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Отмечается, что при обвале никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на проспекте Металлистов появился снежный человек.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: под тяжестью снега сложился козырек, снегопады спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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