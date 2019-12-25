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Кошки не любят трудиться ради еды
Сегодня, 10:33
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Кошки не любят трудиться ради еды

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Наблюдали ученые за поведением 17 кошек.

Ученые из США выяснили, что коты не любят напрягаться ради еды. Так, животным предложили выбрать между доступной пищей и выполнением задания за вкусную награду. Большинство из них предпочли первый вариант. Об этом пишет  Phys.Org.

Так, ученые наблюдали за поведением 17 котов. Животным предложили решить головоломку с едой или получить еду с подноса, которая была доступна. Некоторые кошки при этом подобные головоломки уже решали. Однако предпочтение они отдавали легкодоступной еде.

Специалисты считают, что все дело в лени кошек. Однако точного объяснения пока не найдено.

Ранее мы писали, что то у змей ядовитые клыки появились не для подачи яда. 

Фото: pixabay 

Теги: кошки не хотят трудиться ради еды, эксперимент с кошками
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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