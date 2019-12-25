Кошки не любят трудиться ради еды

Наблюдали ученые за поведением 17 кошек.

Ученые из США выяснили, что коты не любят напрягаться ради еды. Так, животным предложили выбрать между доступной пищей и выполнением задания за вкусную награду. Большинство из них предпочли первый вариант. Об этом пишет Phys.Org.

Так, ученые наблюдали за поведением 17 котов. Животным предложили решить головоломку с едой или получить еду с подноса, которая была доступна. Некоторые кошки при этом подобные головоломки уже решали. Однако предпочтение они отдавали легкодоступной еде.

Специалисты считают, что все дело в лени кошек. Однако точного объяснения пока не найдено.

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