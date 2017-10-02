Стало известно, что у змей ядовитые клыки появились не для подачи яда

Клыки появились у разных видов змей независимо друг от друга.

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии провели исследование и выяснили, как у разных видов змей независимо друг от друга развились клыки. Клыки помогают пресмыкающимся вводить яд другим животным, а также они необходимы змеям для защиты. Статья была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи предположили, что клыки эволюционировали в ряде отдельных случаев. Так, для изучения клыков змей ученым пришлось прибегнуть к микроКТ.

Выяснилось, что ткань дентина у основания зуба складывалась в серию вертикальных складок, которые шли к кончику зуба. Однако плициден есть и не у ядовитых змей тоже.

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