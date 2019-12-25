Врач-инфекционист рассказал, как может проявиться коронавирус в будущем

Течение болезни может стать более длительным, а постковидные симптомы более выраженными.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости рассказал, как может проявиться коронавирус в будущем. По прогнозам медика, течение болезни может стать более длительным, а постковидные симптомы более выраженными.

Он считает, что инвалидизация человека будет больше, при этом число летальных случаев увеличиваться не должно.

Инфекционист также отметил важность вакцинации, которая не только защитит людей от болезни, но и не даст ей мутировать. По словам медика, когда коронавирус поражает привитого человека, то инфекция в его организме не успевает измениться. Также уменьшается вероятность заразить других людей.

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Фото: Piter.TV