Китайский контрабандист пытался провезти в чемодане 50 гадюк

На территории Китая пограничники задержали мужчину, пытавшегося провезти 50 ядовитых змей.

Полиция Китая арестовала гражданина, пытавшегося пронести в собственном чемодане 50 живых ядовитых змей. 50-летний мужчина направлялся с опасным грузом на территорию Гуанчжоу. По словам задержанного, он всего лишь хотел приготовить из гадюк традиционный напиток - “змеиное вино”. Это азиатский популярный напиток, который содержит в своем составе алкоголь.

В настоящее время пресмыкающихся осмотрели и передали местному природоохранному бюро.

Напомним, что согласно китайскому законодательству, торговля ядовитыми змеями наказывается крупными штрафами или лишением свободы на срок до двух лет.