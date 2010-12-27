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Китайский контрабандист пытался провезти в чемодане 50 гадюк
Сегодня, 16:06
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lesjasap
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Китайский контрабандист пытался провезти в чемодане 50 гадюк

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На территории Китая пограничники задержали мужчину, пытавшегося провезти 50 ядовитых змей.

Полиция Китая арестовала гражданина, пытавшегося пронести в собственном чемодане 50 живых ядовитых змей. 50-летний мужчина направлялся с опасным грузом на территорию Гуанчжоу. По словам задержанного, он всего лишь хотел приготовить из гадюк традиционный напиток - “змеиное вино”. Это азиатский популярный напиток, который содержит в своем составе алкоголь. 
 
В настоящее время пресмыкающихся осмотрели и передали местному природоохранному бюро.
 
Напомним, что согласно китайскому законодательству, торговля ядовитыми змеями наказывается крупными штрафами или лишением свободы на срок до двух лет.
Теги: гадюки , китай , контрабанда , ядовитые змеи
Категории: Мировые новости

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