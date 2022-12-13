Корюшка подорожала вдвое в Петербурге

В прошлом году за килограмм самой крупной корюшки можно было отдать по 500-600 рублей.

В Петербурге средняя цена корюшки подорожала в два раза по сравнению с прошлым сезоном. Об этом пишет "РБК Петербург" со ссылкой на специалистов из рыболовецких хозяйств.

В прошлом году за килограмм самой крупной корюшки можно было отдать по 500-600 рублей, а в апреле этого года стоимость сейчас выросла до 1000 рублей.

По мнению собеседников издания, их количества недостаточно для существенного влияния на розничную цену. Более того, рекомендованный Смольным потолок в 300 рублей на таких ярмарках тоже соблюдается далеко не всегда.

Ранее рыбаки констатируют срыв сезона корюшки в Петербурге. Неудача постигла бизнес по нескольким причинам.

Фото: Piter.tv

