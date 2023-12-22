Корпорация МСП и ЦБ работают над новой программой поддержки бизнеса приграничных регионов

Александр Исаевич провел рабочую встречу с премьер-министром России.

Корпорация МСП и Центральным банком страны работают над новой государственной программой поддержки бизнеса и предприятий из приграничных регионов страны. Соответствующее заявление сделал генеральный директор МСП Александр Исаевич в ходе рабочей встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве. Чиновник объяснил премьер-министру, что говорит о Брянской, Белгородской и Курской областях в частности.

Совместно с ЦБ прорабатываем отдельную программу для предпринимателей приграничных регионов РФ - Белгородской, Курской и Брянской областей. Александр Исаевич, глава МСП

Правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области.

Фото и видео: Правительство России