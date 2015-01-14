Лыжник Коростелев осадил Большунова после его слов об Олимпиаде-цирке

Российский лыжник Савелий Коростелев, получивший допуск к международным стартам, отреагировал на скандальное заявление Александра Большунова, который назвал Олимпийские игры-2026 цирком. В программе Okko Sport спортсмен подчеркнул, что за слова нужно отвечать.

За все действия и слова могут быть последствия. Это надо понимать, когда ты что-то говоришь. Ты сказал: "приезжай, забирай". Так почему ты не здесь? Как-то не вяжется. Савелий Коростелев, лыжник

Ранее Александр Большунов в интервью ИС "Вести" пояснил, что имел в виду доступ на Игры: "Кого захотели, того пригласили". Однако Коростелев указал на противоречие в позиции олимпийского чемпиона.

Напомним, Коростелев вместе с Дарьей Непряевой стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, которые получили право выступать на международных соревнованиях. В отличие от них, Большунов не участвовал в отборочных стартах и не вошёл в состав сборной на Олимпиаду.

