Корнилов победил Богатырева на турнире АСА 186 в Петербурге

Теперь 29-летний боец получил право сразиться за вакантный пояс АСА в тяжелом весе.

На турнире АСА 186 в Санкт-Петербурге российский боец Кирилл Корнилов одержал победу единогласным решением судей над соотечественником Адамом Богатыревым, взяв реванш за поражение в марте этого года.

"Не удалось завершить бой досрочно, но результат есть. Благодарю семью и тренерский штаб. Идем вперед" Кирилл Корнилов

Теперь 29-летний боец получил право сразиться за вакантный пояс АСА в тяжелом весе, который ранее освободил Евгений Гончаров. Его соперником станет другой российский боец — Алихан Вахаев.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка Марина Бекетова взяла бронзу на Кубке мира по пауэрлифтингу.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Корнилов