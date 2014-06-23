Корнилов победил Богатырева на турнире АСА 186 в Петербурге

На турнире АСА 186 в Санкт-Петербурге российский боец Кирилл Корнилов одержал победу единогласным решением судей над соотечественником Адамом Богатыревым, взяв реванш за поражение в марте этого года.
"Не удалось завершить бой досрочно, но результат есть. Благодарю семью и тренерский штаб. Идем вперед"
Кирилл Корнилов
Теперь 29-летний боец получил право сразиться за вакантный пояс АСА в тяжелом весе, который ранее освободил Евгений Гончаров. Его соперником станет другой российский боец — Алихан Вахаев.
Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка Марина Бекетова взяла бронзу на Кубке мира по пауэрлифтингу.
Фото: ВКонтакте / Кирилл Корнилов
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