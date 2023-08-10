В рамках учений они отработали алгоритмы действий по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.

Корабли РФ и КНР отбили атаку воздушного "противника" в ходе патрулирования в Тихом океане. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая провели совместные учения в акватории океана. В рамках учений они отработали алгоритмы действий по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. На различных этапах патрулирования в связке с экипажами боевых кораблей работали противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ и самолеты НОАК.

Ранее мы сообщали, что ВМФ России и ВМС Китая отработали уничтожение подлодки условного противника в Тихом океане.

Видео: Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота