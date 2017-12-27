Координаторы начинают закрывать штабы Алексея Навального

Эксперты считают, что люди продолжат уходить от Навального, если он не придумает новую фишку для публики.

В минувший выходной 28 января в нескольких городах прошла акция в поддержку Алексея Навального. В итоге это мероприятие разочаровало тех, кто считал себя сторонником оппозиционера. Как следствие этого разочарования, по стране стали закрываться штабы Навального, сообщает "Экономика Сегодня".

"Разочарование от акций Алексея Навального, которое выражается в закрытии штабов его недавними сторонниками, скорей всего, продолжится, но сам он, не исключено, что "продаст" это Западу как результат давления властей", - заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Например, координатор штаба в городе Горячий Ключ (Краснодарский край) Карина Усманова сообщила о своём разочаровании в акции и поняла, что ее усилия бессмысленны.

Вслед за ней закрылся штаб в Ленобласти в городе Тосно. Глава штаба Андрей Ермилов признался, что усилия активистов подверглись критике головного штаба, которого не удовлетворило отсутствие эксцессов в ходе акции.

Как считает Дмитрий Журавлёв, Навальному нужны внешние эффекты, иначе в акциях нет смысла.

"Тактика ставки на внешний эффект рассчитана не на нас с вами, а на американских зрителей. "Жесточайшие репрессии" будут затем окупаться грантами, выступлениями в Конгрессе и так далее. Навальному это нужно, а людям, которые ему верили, нужно другое. Они выходили, думая, что у Навального есть повестка, а оказалось, что повестки нет, и единственное, что от них требуется - лечь костьми", - сказал эксперт.

Фото: "Экономика Сегодня"

Видео: YouTube / Карина Усманова; ВКонтакте / Андрей Ермилов