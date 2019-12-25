Прокуратура подтвердила нарушения в МО "Георгиевский" на 85 млн рублей

Бюджетные деньги расходовались неэффективно.

Прокуратура города подтвердила нарушения в МО "Георгиевский" в Петербурге, которые выявила Контрольно-счетная палата. Общая сумма 300 нарушений составляет более 85 млн рублей.

КСП обнаружила нарушения при формировании и исполнении местного бюджета, нецелевое и неэффективное использование средств, нарушение бухгалтерского учета и другие. Многочисленные недостатки выявили и в сфере муниципальных закупок.

Главой муниципального округа во Фрунзенском районе является Виталий Жолдасов. Должностных лиц вызвали в местную прокуратуру для решения о возбуждении дел об административных правонарушениях по пяти статьям.

Районный прокурор направил Жолдасову представление по фактам несоблюдения порядка разработки и утверждения ведомственных целевых программ, порядка и условий оплаты труда сотрудников муниципальных органов, порядка составления и ведения бюджетной росписи, а также нарушений требований законодательства о контрактной системе.

Нарушения произошли в период с 2017 по 2019 года.

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