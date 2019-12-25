В муниципальном округе "Георгиевский" найдены нарушения почти на 87 миллионов рублей

Сотрудники администрации направляли средства из бюджета совсем на другие цели.

В петербургском муниципальном округе "Георгиевский" были обнаружены 323 нарушений в сфере распределения бюджета. Ущерб в 86,59 миллиона рублей был установлен в результате проверки по формированию казны за 2017-2019 годы. Об этом сообщила городская контрольно-счетная палата.

Установлено, что руководители недобросовестно вели бухгалтерский учет и осуществляли незаконное приобретение имущества. Так, муниципалы потратили более 14 миллионов рублей нецелевым образом, при этом 13 миллионов необходимо было отправить на мероприятия по профилактике терроризма и подготовку жителей к ГО и ЧС. Вместо этого средства были спущены на аренду ковров, ремонт коридоров и туалетов, замену дверей.

Кроме того, с муниципальной территории пропала уличная мебель, которая по документам не принадлежала округу, а сотрудники администрации назначали себе выплаты сверх зарплаты.

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Фото: Piter.TV