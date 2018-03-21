Константин Сухенко: в Театре имени Ленсовета стоял выбор между Бутусовым и Градковским

Председатель Комитета по Культуре объяснил свою позицию относительно будущего театра имени Ленсовета.

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко рассказал о том, что Юрия Бутусова никто с должности художественного руководителя не выгонял. Чиновник также добавил, что режиссеру не пытались вставлять палки в колеса или заставлять его делать то, что он не хотел. Интервью с политиком провел “Петербургский дневник”.

Ни по уставу театра, ни по положению Комитета по культуре, ни по действующему законодательству я не могу определять направление развития театра. Это даже смешно. Это непонимание того, как устроена политика управления Константин Сухенко, Председатель Комитета культуры

Политик ответил на нападки в отношении его плана “культурного развития” Театра имени Ленсовета. Сухенко рассказал, что не собирается диктовать руководству театра как именно нужно управлять и в каком направлении двигаться. По мнению чиновника, сейчас имеет смысл рассмотреть возможность того, чтобы Театра имени Ленсовета занял особую нишу с драматическими постановками.

Я говорил о том, что сегодня достаточно сложно удерживать конкуренцию с театрами федерального подчинения. И что, может быть, нужно рассмотреть перспективу ухода Театра им. Ленсовета в нишу классического театра. Тем более что там работают многие артисты классического направления. И в театре Бутусова – современном авторском театре – они, может быть, недостаточно востребованы. Поэтому я предположил, что классическое направление может быть просто более перспективным Константин Сухенко, Председатель Комитета культуры

Также чиновник отметил, что не собирается самостоятельно становиться во главе Театра имени Ленсовета. Худсовет уже рассматривает некоторых кандидатов на место Бутусова. Среди списка из четырех фамилий - московские и даже зарубежные мастера. Возможно, их количество увеличится. По непроверенным данным, всплыли несколько возможных претендентов - Дмитрий Крымов, Максим Диденко и Юрий Цуркану. Однако, Крымов заявил изданию "Театрал", что не получал никакого предложения.

Константин Сухенко полагает, что причиной конфликта между худруком и дирекцией стало желание Бутусова самому выбрать устраивающего его директора Театра имени Ленсовета. Поэтому, если бы Юрий Николаевич не ушел бы самостоятельно из театра, то вышестоящему руководству в конечном итоге пришлось бы выбирать между ним и действующим директором Валерием Градским. С последним у Бутусова были неразрешенные разногласия. Например, у мастера было собственное мнение относительно создания отдела по гастролям. Градковский же считал, что в этом необходимости нет, так как труппа успешно ездит по городам и без нового административного отделения.

Театр прекрасно гастролировал. Его гастрольная программа – одна из лучших среди других городских театров. Она насыщена и разнообразна. И я, например, не согласен, что без такого отдела театру не обойтись. Считаю, что и по реализации билетов, и по пиару, и по гастролям работа в театре выстроена. То есть нельзя сказать, что развален театр. Это не так. Это не подтверждается ни его годовыми отчетами, ни посещаемостью театра. Константин Сухенко, Председатель Комитета культуры

Также Сухенко отметил, что не видит возможности для возвращения Юрия Бутусова, така как режиссер сам принял решение об уходе. Однако, из репертуара театра убирать его спектакли не собираются, как и выгонять пришедших с ним молодых актеров. Здесь стоит отметить, что лауреат "Золотой маски" Сергей Волков, бывший студент Бутусова, опубликовал открытое письмо. В нем артист рассказал, что с удоволствием покинет театра со своим мастером, вмест того, чтобы оставаться с Градским. Если его примеру последуют и остальные ученики Бутусова, то Театру имени Ленсовета придется набирать более половины труппы.